Gençlik ve Spor Bakanı Bak: İnternetin esiri olan bir gençlik istemiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonunca, Antalya'daki bir otelde düzenlenen "Geleneksel Sporların İhyası Forumu"nda yaptığı konuşmada, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 8 branşa bakanlık olarak destek verdiklerini aktararak, "Bu yeterli değil. Gördüğümüz tablo, buradaki heyecan, coşku bizlere yeni hedefler çiziyor." diye konuştu.

Özellikle güreşin içerisinden gelen birisi olarak Antalya'da pek çok yağlı güreş organizasyonuna katıldığını vurgulayan Bak, Elmalı güreşlerinin 665 yıldır devam eden bir gelenek olduğunu hatırlattı.

Federasyon başkanı seçildiği dönemde Elmalı güreşlerine geldiğini anlatan Bakan Bak, tribünlerde yaklaşık 15 bin kişi olduğunu, sıcağın altında insanların güreşe ilgi gösterdiğini kaydetti.

Kırkpınar'da aynı coşkunun olduğuna değinen Osman Aşkın Bak, şöyle konuştu:

"Biz böylesine bir geleneğe sahibiz. Bunun yanında okçuluk, güreşteki o coşkuyu, heyecanı gördüğümüzde insan mutlu oluyor. Yeni bir nefes. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Bey'i, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız Bey'i ve bu süreçte yol alan değerli arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yeni bir yol açtılar, yeni bir heyecan getirdiler. Buraya katılan 56 ülkenin temsilcilerinin, buraya kendi ülkelerinden, kendi geleneklerinden veya bizlerin ortak geleneklerinden koyacakları bilgiler ve katkılar var. Kendi özümüzü, fertlerimizi, köklerimizi bilmeliyiz. Köklerimiz nereden geliyor? Bizim şu anda 'spor endüstrisi' dediğimiz vahşi bir yapı var. Bunun karşısında değerleri, kökleri olan bir yapıyı inşa etmek için bir toplantı, bakış açısı, strateji geliştiriliyor. Çok değerli. Çünkü şu anki gençlerimizin gerçekten sporla bağlarını sağlayan başka bir mekanizma var."

Sporun endüstrileştikçe mekanik olmaya başladığına değinen Bak, insanın makine gibi davranmaya, yarışmacının makine gibi davranmaya başladığını ve bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

"İnternetin esiri olan bir gençlik istemiyoruz"

İnsanlara, kültürlere, saygı olması gerektiğini vurgulayan Bakan Bak, "Neticede birbirini seven, birbirine değer veren insanlar topluluğu olmalı. Bunu yakalamalıyız. Burada herkes sözünü söylemeli, fikirlerini ortaya koymalı, fikirler yarışmalı. Değerimizi ortaya çıkarmalıyız, kenarda durmamalıyız." diye konuştu.

Modern spordaki yatırımların, firmaların reklam bütçelerinin korkunç rakamlar olduğuna dikkati çeken Bak, şunları kaydetti:

"Ama baktığınız zaman yerdeki rakibine yumruk atan değil, onu ayağa kaldıran fair-play denilen yapıyı, içimizdeki gerçek insanı, değeri olan insanı kucaklamalıyız. Bunları örneklendirmeliyiz. Okçuluk, ata binmek, güreş. Pek çok ilave edilecek geleneksel sporlarımız var. İnternetin esiri olan bir gençlik istemiyoruz. Değerlere bakan, değerlerini düşünen, onun için konuşan bir gençlik istiyoruz. Geleneklerimizi, köklerimizi yaşatmalıyız, yeşertmeliyiz. Onlara destek olmalıyız. Bakanlığımız bünyesinde Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzu destekleyeceğiz. Daha da bütçesi noktasında katkı sağlayacağız. Burada bize bir görev düşüyor. Bu güzel birlikteliği, yeni bir bakış açısını, yeni bir yolu beraber yürümek noktasında sizlere destek olacağız."

Kaynak: AA