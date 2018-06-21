Gençlik ve Spor Bakanı Bak, “E-spor” oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçeşehir Üniversitesi E-Spor Merkezi'nde BAU eSports Takımı'yla bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Bakan Bak, daha sonra e-spor oyunu League of Legends için bilgisayar başına geçti. "BAK53" koduyla oyuna başlayan Bak, öğrencilerle keyifli zaman geçirdi.

“Araştırdığımda büyük organizasyonlar yapıldığını gördüm”

Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada, bakanlık olarak e-spora verdikleri öneme dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Burada gençlerimizin heyecanını görünce, e-spor federasyonunu kurmakla ne kadar isabetli bir karar aldığımızı görüyorum.

Benim oğlum lise öğrencisi. 3 yıldır onu ders çalıştırmak için çaba sarf ediyorum. Bazı anlaşmalarımız var. Oyun oynama ve ders çalışma süreleri üzerine. Arkadaşlarıyla oyun oynarken onu izliyorum ve başka bir dünyayı yaşadığını görüyorum. Böyle bir ortam var. Bu ortamı merak ediyordum.

Bakan olunca bu konu hakkında arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Bu federasyonun kurulmasını talep ettik. Gerçekten araştırdığımda büyük organizasyonlar yapıldığını gördüm."

“Federasyonun faaliyete geçmesi için hızlı adımlar attık”

E-spor federasyonunu kurarak bu sporu düzenleyici bir rol üstlenmek arzusunda olduklarını aktaran Bak, "Bir denetimsizlik olmasın diye, sektörün aktörleriyle beraber değerlendirme yaparak kısa sürede federasyonun faaliyete geçmesi için hızlı adımlar attık. Ülkemizin geleceği için gençlerimize güveniyoruz. Kendi savunma sanayimizde pek çok aracımızı, silahımızı yapıyoruz, yüksek teknolojik ürünlere yönelme var. Gençlik merkezlerimizde 'Kod adı 2023' diye bir yazılım çalışmamız var. Yerli oyunumuz var yaptığımız. Türkiye çapında yaklaşık 300 gençlik merkezimiz var. Gençlerimiz buraya gelerek pek çok şey yapıyor. Bu yıl ekim ayında Teknoloji Olimpiyatları organize etmeyi düşünüyoruz. Bunun bir ayağı da e-spor. Burada dereceye girenlere ödüller vereceğiz. Üniversite öğrencilerine de burslar vereceğiz” dedi.

Bakan Bak'a, BAU eSports Takımı forması hediye edildi.

Kaynak: AA