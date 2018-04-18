Gençlerin çeyiz hesabında 47 milyon lira birikti

"Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı" uygulaması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Nisan 2016'da hayata geçirildi. Uygulamayla, yuva kurmak isteyen fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen gençlere devlet desteği sağlanıyor.

Yeni düzenlemeyle devlet desteği üst oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami 5 bin lira olan sınır da 7500 liraya çıkarıldı. Gençler 3 ve 5 yıllık sürelerde yaptığı düzenli ödemeler sonucunda destekten faydalanabiliyor.

İki yılını dolduran sistemde şu ana kadar 25 bin 254 kişi 15 bankada aktif Çeyiz Hesabı açtı. Hesaplarda biriken toplam para miktarı ise 47,3 milyon lira.

Kimler yararlanabiliyor?

Çeyiz Hesabı uygulamasından Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi, 27 yaşından önce ilk evliliğini yapacaklar yararlanabiliyor.

En az 3 yıl düzenleme ödeme şartının bulunduğu uygulamada hesaba aylık en az 100, en fazla ise 1000 lira yatırılabiliyor. Ödemeler aylık veya 3'er aylık periyotlarda yapılıyor.

Yeni düzenleme yapılacak

Yeni düzenleme kapsamında sistemde 5 yıl kalan ve düzenli ödeme yapanlar en yüksek oran olan 7500 liralık devlet katkısını alma hakkını da kazanabilecek.

Bakanlık, belirlenen yeni oranlar çerçevesinde sistemde 3 veya 4 yıl kalanlara ödenecek devlet katkısı miktarlarını ise hazırlanacak yeni yönetmelikle belirleyecek.

Çeyiz Hesabı'nın ilk ödemesi 2019'da yapılacak. Çiftlerin devlet katkısını alabilmeleri için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde evlilik cüzdanı ve ilk evlilikleri olduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınacak belge ile bankaya başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: AA