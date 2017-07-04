  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Gemlik Adliyesi'nde silahlı saldırı: 1 şehit

Gemlik Adliyesi'nde silahlı saldırı: 1 şehit

Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye binasına giren bir kişi görevli polis memurunu av tüfeğiyle vurduktan sonra intihar etti.

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Gemlik Adliyesinde silahlı saldırı: 1 şehit

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir süre önce boşandığı eşini ve avukatını av tüfeğiyle yaralayan kişi, ardından gittiği adliye binasında görevli polis memurunu şehit ettikten sonra yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Musa G. (37), bir süre önce boşandığı eşi Emine D'yi aralarındaki maddi anlaşmazlık nedeniyle evinin balkonunda av tüfeğiyle omzundan yaraladı.

Daha sonra dava sürecinde eski eşinin avukatlığını yapan Özgür Aksoy'un Balıkpazarı Mahallesi'ndeki bürosunun önüne giden Musa G, bu kişiyi de aracında tüfekle iki yerinden yaraladıktan sonra kaçtı.

Ardından adliye binasına giden ve av tüfeğiyle girişte görevli nöbetçi polis memuru İdris Büyükdönmez'i vuran Musa G, aynı silahla intihar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak duran kalbi yeniden çalıştırılan Büyükdönmez, kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Emine D'nin Gemlik Devlet Hastanesi, avukat Aksoy'un ise Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili terör bağlantısının bulunmadığını açıklamasına rağmen yüzlerce vatandaş adliye binası önüne geldi. Vatandaşlar, saldırganın cesedini almak üzere binaya gelen cenaze aracının geçişine izin vermedi.

Adliye binası önündeki yoğunluk nedeniyle çok sayıda güvenlik görevlisi de bölgeye sevk edildi. Vatandaşlar daha sonra olaysız dağıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. AA

Etiketler: polis şehit, gemlik, bursa, adliye
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