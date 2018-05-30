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Gemide rahatsızlanan personeli Mehmetçik kurtardı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir arama kurtarma helikopteri, Karadeniz'de seyreden ticari gemide rahatsızlanan personeli İstanbul'a taşıdı.

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Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 85 kilometre açıkta bulunan Türk bayraklı "İnce Anadolu" adlı gemide rahatsızlanan kişinin tahliye görüntülerine yer verildi.

 


 

Görüntülerde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopterinin gemiye alçalarak yaklaşması, bir askerin iple inerek rahatsızlanan personeli helikoptere taşıması yer alıyor.

Paylaşımda, arama kurtarma helikopterinin rahatsızlanan gemi personelini İstanbul'a getirdiği bilgisi de aktarıldı.

Kaynak: AA  

Etiketler: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, ticari gemi, aram kurtarma, yaralı
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