Gemide rahatsızlanan personeli Mehmetçik kurtardı

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 85 kilometre açıkta bulunan Türk bayraklı "İnce Anadolu" adlı gemide rahatsızlanan kişinin tahliye görüntülerine yer verildi.
Bulgaristan’ın Varna Limanı’ndan 85 km. açıkta bulunan Türk bayraklı İnce Anadolu isimli ticari gemide rahatsızlanan bir personel, K.K.K.lığına ait arama kurtarma helikopteri ile tahliye edilerek İstanbul'a getirilmiştir. pic.twitter.com/AvEvGjbgqq— TSK (@TSKGnkur) 30 Mayıs 2018
Görüntülerde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopterinin gemiye alçalarak yaklaşması, bir askerin iple inerek rahatsızlanan personeli helikoptere taşıması yer alıyor.
Paylaşımda, arama kurtarma helikopterinin rahatsızlanan gemi personelini İstanbul'a getirdiği bilgisi de aktarıldı.
Kaynak: AA