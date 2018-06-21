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Gelir İdaresi bin uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) çeşitli illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere bin gelir uzman yardımcısı alacak.

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Gelir İdaresi bin uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) alınacak bin gelir uzman yardımcısı için başvurular 3 Temmuz'da başlayacak, 26 Temmuz'da sona erecek.

Adaylar başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecek.

Yazılı sınav 18 Ağustos'ta Ankara'da

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 18 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak.

Adayların isimleri ve sınava girecekleri yerlerin listeleri, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalıyla GİB'in resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Adaylara sonuç yazıyla bildirilecek

Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi uygun yerlere asılacak ve Başkanlık resmi internet sitesinde yayınlanacak. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazıyla bildirilecek.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 günde dilekçeyle itiraz edilebilecek. İtirazlar, sınav kurulunca incelenecek ve en geç 5 iş günü içinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı iletilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: uzman yardımcısı, sınav, personel alım, gib, gelir idaresi
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