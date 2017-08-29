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"Gelin arabası" süsü verilen araçtan uyuşturucu çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, "gelin arabası" süsü verilen otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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&quot;Gelin arabası&quot; süsü verilen araçtan uyuşturucu çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, "gelin arabası" süsü verilen otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün yol denetimi sırasında gelin aracı gibi süslenmiş bir otomobilden şüphelenerek durdurdu.

Yapılan kontrollerde otomobilde 2 gram metamfetamin bulundu.

Ekipler, sürücü Y.E'yi (28) gözaltına aldı. Otomobilin uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Etiketler: denizli, gelin arabası, uyuşturucu madde
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