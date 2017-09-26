Gelibolu'da şiddetli yağış

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yazlıklarında mahsur kaldığı bildirilen 4 ailenin kurtarılması için başlatılan çalışma kapsamında, 7 kişi kurtarıldı.

İlçede sabah saatlerinden bu yana devam eden sağanak, Yeniköy Bahçeler mevkisinde etkili oldu.

Su baskınlarının yaşandığı bölgede, İstanbul'dan yazlıklarına gelen 4 aile evlerinde mahsur kaldı.

Ailelerin yardım çağrısı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan 7 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

AFAD Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde komisyonlar oluşturarak, hasar ve zarar tespit çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Yılmaz, tarımsal alanlardaki zararların ve hayvan teleflerinin tespiti için de gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.