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Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan'da çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekiple kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Gelibolu Yarımadasında orman yangını çıktı

Alınan bilgiye göre, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan sınırları içinde, Kilitbahir köyündeki Ağaderesi Hastane Şehitliği mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Eceabat ilçesi sınırlarındaki yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopter ile 25 arazöz ve 4 dozerle müdahale ediliyor.

Kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı, rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediği bildirildi.

Çanakkale Boğazı, yangın nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, boğaz geçişi yapacak gemileri telsiz yardımıyla uyardı. Tarihi alan içinde orman yangını çıktığını ve hava unsurlarının söndürme çalışmaları kapsamında denizden su aldığını belirten yetkililer, güvenlik amacıyla boğazın geçişlere kapatıldığını duyurdu.

Etiketler: çanakkale, gelibolu yarımadası
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