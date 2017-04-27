  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Gelibolu Yarımadası ziyaretçi akınına uğruyor

Adını tarihe altın harflerle yazdıran Çanakkale Savaşları'na sahne olan Gelibolu Yarımadası'nda kara savaşlarının 102. yılı törenleri sonrasında yoğunluk yaşanıyor.

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Gelibolu Yarımadası ziyaretçi akınına uğruyor

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı törenlerinin ardından ziyaretçi akınına uğruyor.

Adını tarihe altın harflerle yazdıran Çanakkale Savaşları'na sahne olan Gelibolu Yarımadası'na ziyaretçi ilgisi, özellikle 18 Mart ile 24-25 Nisan'da yapılan tören haftalarında en üst seviyeye çıkıyor. Tarihi yarımadada, göğüs göğüse çarpışmaların en çok yaşandığı Şahin Dere Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Atatürk'ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları, ziyaretçi yoğunluğuyla öne çıkıyor.

Ziyaretçiler bölgedeki şehitliklerde vatan savunmasında hayatını kaybedenler için Kur'an okuyup dua ediyor. Şehitler Abidesi'ndeki şehit kabristanlıkları başında dua okuyup, cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektirten yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi, bu anı ölümsüzleştirmek için öz çekim de yapıyor.

Çanakkale Savaşları ve tarihi yarımadanın simgesi haline gelen 41,7 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi ise ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Bölgeyi gezen misafirleri olduğu kadar Ege Denizi yönünden boğaza giren gemileri de heybeti ve ihtişamıyla karşılayan abide, en çok fotoğrafı çekilen noktalar arasında yer alıyor.

Etiketler: çanakkale savaşları, gelibolu yarımadası, çanakkale kara savaşları
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