Geleneksel kıyı balıkçılığını desteklemek için ödeme yapılacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kıyı balıkçılarına 500 ila 1000 lira arasında destekleme ödemesi yapacaklarını açıkladı.

Fakıbaba, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Denizlerde ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı teknesi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenleyen ’Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği’ 29 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ kapsamında geleneksel balıkçılık yöntemleri ile avcılık yapan 10 metreden küçük boylardaki ruhsatlı balıkçı tekne sahiplerine 2018 yılında 500 ile bin lira arasında destekleme ödemesi yapacağız."

Teknenin boyuna göre ödeme

Türkiye’nin balıkçılık filosunda, denizlerde ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış 18 bin balıkçı gemisi bulunuyor.

Fakıbaba, bu teknelerin yaklaşık yüzde 10'unu gırgır ve trol diye adlandırılan endüstriyel balıkçılık faaliyetinde bulunan büyük balıkçı teknelerinin oluşturduğunu söyledi. Kalan yüzde 90’lık kısım ise geleneksel kıyı balıkçılığı yapan, 10 metreden daha küçük boylardaki balıkçı tekneleri.

29 Mayıs'ta yayımlanan tebliğde, geçerli ruhsata sahip, iç sularda avcılık yapan tüm balıkçı teknesi sahipleri ile denizlerde avcılık yapan 10 metreden küçük balıkçı teknesi sahipleri, tekne boyuna bağlı olarak desteklenecek.

Buna göre deniz ve iç su balıkçı teknelerinden 5 metrenin altındakilere 500 lira, 5 ile 7,99 metre arasındakilere 750 lira ve 8 ile 9,99 metre arasındaki deniz balıkçı tekneleri ile 8 metre ve daha büyük boylardaki iç su balıkçı teknelerine 1000 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Ödemeler 2018 yılı sonunda yapılacak

Balıkçılar, yaptıkları avcılık türüne ve sosyoekonomik durumlarına bağlı olarak, tebliğde yer alan formu dolduracak. Balıkçıların, bu formlar ile 14 Eylül 2018 tarihine kadar il veya ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, ödemelerin 2018 yılında sonunda yapılacağını belirterek, "Bu sayede, deniz ve iç sulardaki nimeti halka ulaştıran balıkçılar, sosyo-ekonomik durumları itibariyle kayıt altına alınırken, ekonomik açıdan da desteklenmiş olacak" dedi.

Daha önce yapılan destekler

Geçen yıl uygulaması başlatılan bu destekleme kapsamında, başvuru yapan 8 bin 762 balıkçı gemisi sahibine toplam 7 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı.

10 metre ve üzeri balıkçı teknesi sahiplerine, teknelerini av filolarından gönüllülük esasına göre çıkarmaları durumunda verilen destekleme kapsamında yer alan balıkçılara, uygulamanın başladığı son 6 yılda toplam 165 milyon lira destek verildi.

Ayrıca, balıkçılara bugüne kadar 1 milyar 700 milyon liradan fazla ÖTV’siz mazot desteği verildi. Aynı zamanda balıkçılar, ÖTV’siz mazot desteği ile Ziraat Bankası'nın düşük faizli kredi uygulamalarından faydalanmaya devam edecek.

Kaynak: İHA