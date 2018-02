Geleneksel ahilik duasında eller bu kez Mehmetçik için kalktı

Kentte tarihi çarşılar bölgesindeki, kunduracılar, bakırcılar, eskiciler, dericiler, manifaturacılar çarşısında düzenli olarak haftanın bir günü ahilik duası yapılıyor.

Bu hafta yine bir araya gelen esnaf, Osmanlı döneminden günümüze kalan ahilik duasını bu kez Kahraman Mehmetçik için yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin de katıldığı ahilik duasında ellerini hep birlikte semaya kaldıran esnaf, Zeytin Dalı Harekatında teröristlere karşı mücadele eden askerlimizin muzaffer olması için dua etti.

Sabahın erken saatlerinde tarihi çarşıları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfalı esnafın her zaman Mehmetçiğin yanında olduğunu vurguladı.

“Şanlıurfa Mehmetçiğini unutmuyor”

Esnafın ahilik duası geleneğini yaşatmasının ve bu haftaki duanın askerler için yapılmasının çok anlamlı olduğun aktaran Çiftçi, dua sonrası açıklamasında, “Şanlıurfa’mızın çarşılarında esnafımız asırlardır besmele ve duayla çarşılarını açar. Bugün de bizler esnaf ve sanatkarlar birliği başkanımız ve tüm esnaf kardeşlerimizle birlikte katıldık. Tabi ki ülkemiz çok önemli bir mücadele veriyor. Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı anlamında Mehmetçiğimiz, ülkenin bekası için canı pahasına terör örgütlerini yok etme ve sınır güvenliğimiz için gerekli olan mücadeleyi veriyor. Allah’ın izniyle muzaffer olacağımızı biliyoruz.

Esnaf kardeşlerimiz özellikle harekatın 31’inci gününde yine helal kazanç için rızık dilerken aynı zamanda vatanını savunan Mehmetçiğini de unutmuyor. Şanlıurfa, toprağına ve vatanına bağlı Mehmetçiğinin arkasındadır. Her zaman devletin selameti için mücadele eden bir ildir. Esnaf kardeşlerimiz her zaman şükranlarımızı borç biliyoruz. Şanlıurfa her zaman Mehmetçiğin yanındadır, yüreğinde hissediyor. Zaten şehit veren bir şehir dolayısıyla esnaf kardeşlerimizin de bu duyarlılığını biliyoruz, onlara şükran borçluyuz” diye konuştu.

