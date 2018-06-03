Geleceğin polisleri Erzurum Polis Eğitim Merkezi’nde yetişiyor

Polis Akademisi bünyesinde bulunan 32 POMEM ve 5 PMYO’da binlerce polis yetişiyor.

Polisler nasıl bir eğitimden geçiyor, neleri öğreniyorlar? TRT Haber ekibi bu soruların cevabı için Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

1909 yılında kurulan ve bünyesinde binlerce polis yetiştiren Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde, temel polislik eğitimlerinin yanında sosyal ve kültürel becerilerinin geliştirilmesi adına da faaliyetler yürütülüyor.

Komiser Yardımcısı Mustafa Çınar, “Okulumuzda disiplin düzen en önde gelen özelliklerden bir tanesidir. Daha sonrasında ise polisliğin gerektirdiği diğer özellikleri kazanıyor arkadaşlarımız” dedi.

Eğitimler sabahın erken saatlerinde başlıyor

Merkezde eğitim gören bir polis adayı ise, “Sabah kalkıyoruz erkenden bütün arkadaşlar olarak bütün okul olarak sabah sporumuzu yapıyoruz, duşumuzu alıyoruz, kahvaltımızı alıyoruz ve etüdümüze gidiyoruz sonra derslerimiz başlıyor” ifadelerini kullandı.

Polis Eğitim Merkezi’nde yeni gün sporla başlıyor. Polis adayları, her sabah 6 kilometre koşuyor. Spor, koşunun ardından ağırlık çalışmalarıyla devam ediyor.

Komiser Yardımcısı Aykut Güngör, “Kütük kaldırıyorlar, lastik yuvarlıyorlar, şınav, mekik, barfiks şeklinde fiziksel açıdan gelişimlerini devam ettirmek amacıyla bu hareketleri yaptırıyoruz öğrencilerimize” dedi.

Eğitimleri özel harekat polisleri veriyor

Spordan sonra üniformalarını giyen polis adayları, tekmilin ardından kahvaltı yapıyor.

Kahvaltı sonrası mesleki programlar başlıyor ve polis adayları açık hava poligonlarında atış yapıyor.

Polis Memuru Yunus Küçükcan, “Öğrencilerin duruşları, silahı kavraması, hedef kontrol veya sütre gerisinden, sütre arkasından, sağdan soldan atış tekniklerimiz var onları detaylı bir şekilde gösteriyoruz” dedi.

Eğitimleri uzman özel harekat polisleri veriyor. Toplumsal olaylara müdahale başarılı geçiyor.

Eğitimin en önemli parçalarından biri yakın dövüş sanatları. Polis adayları judo, tekvando ve karatede yeteneklerini gösteriyor ve öğrendiklerini hayata geçiriyor.

Polis adaylarına halkla ilişkiler, sosyal psikoloji, hukuk gibi dersler de veriliyor.

Merkezde donanımlı bir kütüphane, sosyal yaşam alanları var. Burada, okuyan, araştıran, bilgi sahibi, donanımlı polisler yetişiyor.

“Yurdumuzun birçok şehrinden geliyorlar”

Öğrenciler uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin ardından, mesleğe hazır mezun oluyor.

Erzurum Polis Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Gezer, "Yurdumuzun birçok şehrinden geliyorlar. Tekirdağ'dan Çanakkale'sine, Tunceli'sinden Şırnak'ına kadar memleketimizin her bir köşesinin evlatları burada polis olmak için eğitim görüyor. Yaklaşık 6 ay süren bir eğitim veriyoruz ve en nihayetinde buradan polis memuru olarak yurdumuzun muhtelif illerine görev yapmaya gidiyor arkadaşlarımız” ifadelerini kullandı.

Komiser Yardımcısı Hakan Oğuz ise, “Temel hak ve hürriyetlere saygılı kendisine verilen yetkileri bilen ve bu çerçevede görev yapan ve mesleki disipline bağlı memurlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Polis adaylarını aileleri istediği zaman ziyaret edebiliyor. Modern misafirhanelerde hasret gideriyorlar.

Kaynak: TRT Haber