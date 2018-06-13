Geleceğin kahraman kadın jandarmalarını onlar yetiştiriyor

Jandarma Üsteğmen Begüm Çardak ve Astsubay Damla Akpınar, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Çardak, 4 yıldır jandarma personeli olarak çalıştığını, görevini Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde takım komutanı olarak sürdürdüğünü söyledi.

Babasının da eski bir jandarma personeli olduğunu belirten Çardak, bu nedenle çocukluğunun Jandarma Teşkilatı bünyesinde geçtiğini, daha sonra babasının izinden giderek bu mesleği seçtiğini dile getirdi.

Eşinin de jandarma subayı olduğunu kaydeden Çardak, babası ve eşini meslekte kendisine örnek aldığını ifade etti.

Çardak, "Mesleğe olan aşkım, Jandarma Teşkilatının içerisinde olma isteğim, beni her zaman motive etti. Şükürler olsun ki şu an Jandarma Teşkilatında bir subay olarak görev yapabiliyorum." dedi.

Şerefli ve onurlu jandarma mesleğini yapmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Çardak, başka bir mesleği yapmayı da hiç düşünmediğini anlattı.

"Jandarma Teşkilatı mensubu olmaktan gurur duyuyorum"

Çardak, dünyaya bir kere daha gelmesi halinde yine jandarma subayı olarak görev yapmayı isteyeceğine dikkati çekerek, "Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman ifade ettiği gibi yarınlarımızın teminatı olan gençleri, en özelde de kadınları yetiştiriyor olmakta bir katkımın olması da beni ayrıca gururlandırıyor." diye konuştu.

Türk milletinin hakim olduğu topraklarda emniyet ve asayişin sağlanmasına büyük önem verdiğini belirten Çardak, "Kültürümüzün vazgeçilmez bir motifi olan kolluk anlayışını 179 yıldır bu topluma hizmet ederek sürdüren Jandarma Teşkilatının bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Tabii bu gurur ve onur benim omuzlarıma büyük bir yük yüklüyor. Bunun da farkındayım, bu sorumlulukla hareket ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Erkeklerle her alanda eşitliğe sahibiz"

Astsubay Damla Akpınar ise Türk kadınının, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri her alanda erkeklerle eşitliğe sahip olduğunu söyledi. Akpınar, kadınların kolluk kuvveti olmasındaki en büyük etkenin, onların her alandaki iradeli ve başarılı çalışmalarının sonucu olduğunu dile getirdi.

Güvenlik güçlerinin, vatandaşların gözbebeği olduğuna işaret eden Akpınar, milletin birlik ve beraberliğini onlara borçlu olduklarını kaydetti.

Kendisiyle aynı mesleği yapmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Akpınar, şöyle devam etti:

"Bizim mesleğimiz, birçok kişinin hayalini süsleyen ama bunun yanı sıra birçok zorluğa göğüs gerilmesi gereken bir meslek. Dünyanın en kutsal mesleği olan ve kalbi vatan aşkıyla çarpan her Türk gencini Jandarma Genel Komutanlığının bir mensubu olarak buraya bekliyoruz."

Jandarma ve Sahil Güvenliğin göz bebeği

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının göz bebeği eğitim yuvası konumundaki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde her 2 komutanlık adına subay ve astsubay öğrenci yetiştiriliyor.

Teorik ve uygulamalı eğitim verilen öğrenciler, emniyet ve asayişin sağlanması için görev yapacakları teşkilata atanmak için gün sayıyor.

Kaynak: AA