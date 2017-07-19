  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.523
    EURO 4.06
  • BIST 107417.52
    ALTIN 140.692
Buradasınız : » » "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" İstanbul'da düzenlendi

"Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" İstanbul'da düzenlendi

Üniversite adayları,İstanbul'da farklı branşlarda uzman isimlerle Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi'nde biraraya geldi. Düzenlenen zirveye TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi&quot; İstanbulda düzenlendi

Üniversite adayları, İstanbul'da farklı branşlarda uzman isimlerle biraraya geldi.

İbn Haldun Üniversitesi'nin düzenlediği "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nin ikinci günündeki "Medya" başlıklı oturuma  TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.

Merak edilenleri cevaplayan İbrahim Eren, televizyon dünyasını anlattı, gençlere öğütler verdi.

İki gün süren zirvede Turkcell Genel Müdürü’nden, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı’na, Anayasa Profesörlerinden, TRT World muhabirlerine alanında birçok profesyonel isim, aday öğrenciler ile buluştu.

Etiketler: TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, trt genel müdürü, TRT, ibn haldun üniversitesi, geleceğim sosyal bilimler zirvesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER