"Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" İstanbul'da düzenlendi

Üniversite adayları, İstanbul'da farklı branşlarda uzman isimlerle biraraya geldi.
İbn Haldun Üniversitesi'nin düzenlediği "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nin ikinci günündeki "Medya" başlıklı oturuma TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.
Merak edilenleri cevaplayan İbrahim Eren, televizyon dünyasını anlattı, gençlere öğütler verdi.
İki gün süren zirvede Turkcell Genel Müdürü’nden, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı’na, Anayasa Profesörlerinden, TRT World muhabirlerine alanında birçok profesyonel isim, aday öğrenciler ile buluştu.