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Gediz köprüsünün altında erkek cesedi bulundu

Manisa’da 5 gündür kayıp olan gencin cesedi Gediz Köprüsünün altında bulundu.

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Gediz köprüsünün altında erkek cesedi bulundu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 20 Haziran Çarşamba günü ailesi tarafından kayıp ilanı verilen gencin cansız bedeni Gediz Köprüsü altında bulundu.

Manisa-İstanbul karayolundaki Gediz Köprüsünden bugün saat 16.00 sıralarında bisikletiyle geçen bir vatandaş köprü altındaki ağaca asılı erkek cesedi buldu.

Vatandaşın durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine, 112, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri intikal etti. Yapılan incelemede cesedin en az 3-4 gündür ağaçta asılı vaziyette durduğu tespit edildi. Cesedin Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 20 Haziran Çarşamba gününden beri kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ilanı verilen S.E.’ye (24) ait olduğu tespit edildi.  

Kaynak: İHA

Etiketler: gediz, ceset, Manisa
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