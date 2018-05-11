Geçici orman işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 3’ü ağır 14 yaralı

Geçici orman işçileri, Osmaniye’de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katıldığı DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılışı ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Töreni'ne iştirak etti.

Program sonrası Kadirli ilçesine dönen işçileri taşıyan Nihat Çat’ın kullandığı minibüs, Osmaniye-Kadirli karayolu Hemite Köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu tarlaya uçtu.

Kazada 3’ü ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar Kadirli’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA