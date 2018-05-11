  • 11 MAYIS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.296
    EURO 5.138
  • BIST 101751.72
    ALTIN 182.798
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Geçici orman işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 3’ü ağır 14 yaralı

Geçici orman işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 3’ü ağır 14 yaralı

Osmaniye’de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katıldığı açılış ve temel atma programından dönen minibüsün tarlaya uçması sonucu 3’ü ağır 14 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Geçici orman işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 3ü ağır 14 yaralı

Geçici orman işçileri, Osmaniye’de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katıldığı DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılışı ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Töreni'ne iştirak etti.

Program sonrası Kadirli ilçesine dönen işçileri taşıyan Nihat Çat’ın kullandığı minibüs, Osmaniye-Kadirli karayolu Hemite Köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu tarlaya uçtu.

Kazada 3’ü ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar Kadirli’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: temel atma, Osmaniye, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kadirli, geçiçi orman işçileri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER