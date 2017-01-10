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Buradasınız : » » Gecenin en düşük sıcaklığı Kars'ta ölçüldü

Gecenin en düşük sıcaklığı Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

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Gecenin en düşük sıcaklığı Karsta ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevrelerinin öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece buzlanma ile don olayı ve yer yer pus bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer ise orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 18, Ağrı'da 15, Iğdır'da 11, Ardahan'da 9, Erzurum'da 5 ve Erzincan'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ağrı'da 7, Iğdır 2, Erzurum ve Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 52, Erzurum'da 29, Iğdır'da 9, Erzincan'da 4, Ardahan ve Kars'ta 18 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olayı ile sis nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18 derece, Kars
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