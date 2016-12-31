Gecenin en düşük sıcaklığı -26 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde bugün havanın parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde ise Kars ve Ağrı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece bölge genelinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Kars'ta 24, Ardahan'da 23, Erzurum'da 12, Iğdır'da 10, Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Erzincan'da 6, Iğdır'da 2, Erzurum'da 0, Ağrı'da sıfırın altında olmak üzere 7, Kars ve Ardahan'da 6 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 62, Erzurum'da 24, Ardahan'da 22, Kars'ta 19, Iğdır'da 13, Erzincan'da bir santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, vatandaşların, bölge genelindeki buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ tehlikesine karşı dikkatli olmasını istedi. AA