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Buradasınız : » » Gecenin en düşük sıcaklığı -24 derece olarak ölçüldü

Gecenin en düşük sıcaklığı -24 derece olarak ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 24 dereceyle Kars, Ağrı ve Ardahan'da kaydedildi.

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Gecenin en düşük sıcaklığı -24 derece olarak ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın, değişik yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars, Ağrı ve Ardahan'da 24, Erzurum'da 15, Iğdır'da 11, Tunceli'de 9 ve Erzincan'da 6 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Erzincan ve Tunceli'de 3, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 4, Erzurum'da 5, Kars ve Ağrı'da 6, Ardahan'da 7 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 47, Erzurum'da 28, Kars'ta 17, Ardahan'da 15, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 1 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde özellikle sabah ve gece saatlerindeki kuvvetli buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pusa karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, soğuk hava, hava sıcaklığı
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