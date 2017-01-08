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Gecenin en düşük sıcaklığı -21 olarak ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü.

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Gecenin en düşük sıcaklığı -21 olarak ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı, yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın güneyden hafif, Erzincan çevresinde zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 21, Ağrı'da 14, Iğdır'da 12, Tunceli'de 5 ve Erzurum'da 4 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Erzincan'da 7, Erzurum ve Tunceli'de 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Kars'ta 3, Iğdır'da 5, Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 51, Erzurum'da 25, Kars ve Ardahan'da 18, Tunceli'de 12 ve Iğdır'da 10 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, vatandaşların bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olayı ile sise karşı dikkatli olmasını istedi. AA

Etiketler: yağmur, Kars, Kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan
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