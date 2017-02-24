Gecenin en düşük sıcaklığı -18 olarak ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 18, Kars'ta 12, Ardahan'da 11, Erzurum'da 10, Iğdır'da 9, Erzincan'da 4 ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının Tunceli'de 12, Erzincan'da 9, Erzurum ve Iğdır'da 4, Ağrı'da 3, Ardahan'da 2 ve Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 70, Erzurum'da 40, Kars'ta 24, Ardahan'da 10 ve Iğdır'da 5 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşmesi riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini belirterek gece saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayına karşı da dikkatli olunması uyarısında bulundu.