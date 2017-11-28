Gecenin en düşük sıcaklığı -11 dereceyle Kars'ta ölçüldü

Soğuk havanın etkisini yoğun şekilde hissettirdiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde karlı ve buzlu hava sürüyor.

Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı, geceden itibaren Erzurum'da aralıklı kar yağışlı bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 11, Ardahan'da 9, Erzurum ve Ağrı'da 5, Iğdır'da 4, Erzincan'da 3 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan ve Tunceli'de 9, Iğdır'da 8, Erzurum'da 5, Ağrı'da 3, Kars'ta 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Bölgedeki kar kalınlıkları ise Kars'ta 4, Ardahan'da 3, Erzurum'da 2 santimetre ölçüldü.

Kaynak: AA