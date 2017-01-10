Geçen yıl 174 milyon yolcu havayolunu tercih etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, son 14 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiklerini ve yapılan yatırımlarla özellikle havacılık alanında en hızlı büyüyen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Bu süreçte 26 olan havaalanı sayısının iki kattan fazla artarak 55’e ulaştığını dile getiren Arslan, "Hiç uçağa binmeyen milyonlarca insanımız artık neredeyse tüm seyahatlerini uçakla yapabilir hale geldi. Bu sayede 2003'te toplam 34 milyon olan yolcu sayımız geçen yıl 182 milyona çıktı. 2016 yılında ise başta 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi ve Ortadoğu’daki kaos gibi yaşanan onca olumsuzluğa rağmen havayolunda taşınan yolcu sayısı 174 milyon oldu." diye konuştu.

"Aralıkta havayolunu 12 milyon yolcu kullandı"

Arslan, geçen yılın aralık ayında havayollarını kullanan yolcu sayısının 12 milyon 84 bin olduğunu ifade ederek, bunun 7 milyon 733 bin 239'unun iç hat, 4 milyon 330 bin 128'inin ise dış hat yolcularından oluştuğunu aktardı.

Söz konusu ayda havalimanlarının toplam uçak trafiğinin, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla iç hatlarda 67 bin 872, dış hatlarda ise yüzde 7 azalışla 36 bin 122 olduğuna işaret eden Arslan, "Üstgeçiş (overflight) trafiğinde komşu ülkelerin hava sahalarının tamamı veya belirli bir kısmının kullanılamaması nedeniyle artış eğilimi devam etti. Geçen yılın aralık ayında üstgeçiş trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 artışla 30 bin 884 oldu. Yıl sonunda ise üstgeçiş trafiği yüzde 5,2 artışla 376 bin 928'e ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.