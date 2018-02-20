Gece-gündüz operasyon yapan polis suç oranlarını düşürdü

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, göreve geldikten sonra suç oranlarının düşürülmesi ve Adanalının daha huzurlu bir kentte yaşayabilmesi için uyuşturucu ile ‘bireysel silahlanma’ya karşı mücadele başlattı.

Yıldız’ın talimatıyla kent genelinde polis, ‘silah ve torbacı avı’na çıktı. Bu talimat doğrultusunda gece-gündüz çalışan polis 2017 Eylül-2018 Ocak aylarını kapsayan son 5 aylık zaman diliminde Adana’daki toplam asayiş olayları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak, 16 bin 430’a geriledi.

Bunda yapılan uygulamalar da etkili oldu. Buna göre, son 5 ayda tam 5 bin 465 uygulama gerçekleştiren polis, 372 bin 136 kişiye ‘Genel Bilgi Taraması’ (GBT) yaptı. GBT sorgulaması yapılan kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 183’lük artış gösterirken, çeşitli suçlar nedeniyle aranan kişi sayısı da yüzde 447 artarak, 3 bin 153 kişiye ulaştı. Bir önceki yıl kontrol edilen kişi sayısı 131 bin 449, yakalananların sayısı da 576 idi.

Yapılan uygulamalarda ele geçirilen ruhsatsız tabanca, bir önceki yılın son 5 aylık dönemine göre yüzde 451 artıp 325’e, yine ruhsatsız av tüfeği sayısı da yüzde 730’luk rekor bir artış göstererek 365’e yükseldi. Silahlara ardı ardına el konulması, ‘kişilere karşı işlenen suçlar’da da azalışı beraberinde getirdi. Bir önceki yılın son 5 aylık döneminde kişilere karşı 12 bin 74 iken, bu rakam 2017 Eylül-2018 Ocak döneminde yüzde 6 azalıp, 11 bin 350’ye geriledi.

"Cinayetler faili meçhul kalmadı"

Aynı dönemde kişilere karşı işlenen suçların yüzde 95’i aydınlatılırken, ‘kasten öldürme’ olaylarında yüzde 15’lik düşüş yaşandı ve meydana gelen 28 olayın tamamı aydınlatıldı. ‘Kasten yaralama’ suçlarında 2016 Eylül-2017 Ocak dönemine göre bu yıl, yüzde 5’lik bir düşüş yaşanırken, 2 bin 22 olayın da önemli bir bölümü aydınlatıldı. Bu süreçte ‘mala karşı işlenen suçlar’ da yüzde 7 azalıp, 5 bin 89’e geriledi.

Adana’da polisin sorumluluk sahasında son 5 ayda meydana gelen toplam asayiş olayları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak, 16 bin 430’a geriledi. 2016 Eylül-2017 Ocak dönemini kapsayan 5 aylık dönemde kent genelinde tam 17 bin 531 olay yaşanmıştı. Adana Emniyet Müdürlüğü verilerine göre; 2018 yılı Ocak ayında kasten öldürme olayları geçen yıla göre yüzde 50, kasten yaralamada yüzde 30, mala zarar vermede de yüzde 16 oldu.

"5 ayda 617 torbacı tutuklandı"

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın, “Uyuşturucunun kökünü kazıyıp, zehir tacirlerinin de belini kıracağız” söylemi de karşılığını buldu. Buna göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2017 Eylül-2018 Ocak aylarını kapsayan son 5 ayda tutuklanan ‘torbacı’ sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artıp 617’ye ulaştı. Ele geçirilen eroin miktarı yüzde 12.8 artarak 170.2 kiloya, sentetik uyuşturucu hap miktarı da yüzde 641 artarak 322 bin 330’a yükseldi. Bunun yanında metamfetamin miktarı da yüzde 11 oranında artıp, bir kilo 317 gram seviyesine ulaştı.

Kaynak: İHA