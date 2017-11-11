  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.864
    EURO 4.508
  • BIST 108949.35
    ALTIN 158.444
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gebze-Halkalı Banliyö Hatları 2018'de açılacak

Gebze-Halkalı Banliyö Hatları 2018'de açılacak

Bakan Arslan, Gebze-Halkalı Banliyö Hatları'nın çalışma sahasında incelemelerde bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı Banliyö Hatları’nda 2018 yılı sonunda açılacağını söyledi.

Çalışma sahasında incelemelerde bulunan Arslan, "İstanbullular Gebze'den Halkalı'ya metro standardında bir hizmet almış olacaklar" dedi.

Bakan Arslan, Bu hat üzerinde 3 ayrı hat olacak, 2 tanesi banliyö trenlerine hizmet edecek, bir tanesi şehirler arası uluslararası trenlere hizmet edecek. Avrupa yakasında yaklaşık 20 km’lik bir mesafemiz var. Anadolu yakasında 43 km’lik bir mesafe var, toplam 63 kilometre. Hedefimiz 2018 ağustosuna kadar bu 63 km’lik güzergahın tamamında inşaatı, altyapıyı, elektronik alt yapıyı bitirmek, rayları tamamen döşemiş olmak ve ağustos ayından itibaren de başından beri eş güdüm içerisinde yapılmaya çalışılan sinyal çalışmalarını da eylül sonu itibariyle bitirmiş olmak, eylül’den aralık ayına kadar 3 aylık süre içerisinde de test sürüşlerimizi gerçekleştirmiş olacağız ve 2018 aralık ayı sonu itibariyle İstanbullular Gebze'den Halkalı'ya, Marmaray araçlarıyla metro standardında bir hizmet almış olacaklar." 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Ulaştırma, Gebze-Halkalı Banliyö Hatları, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, banliyö hatları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER