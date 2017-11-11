Gebze-Halkalı Banliyö Hatları 2018'de açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı Banliyö Hatları’nda 2018 yılı sonunda açılacağını söyledi.

Çalışma sahasında incelemelerde bulunan Arslan, "İstanbullular Gebze'den Halkalı'ya metro standardında bir hizmet almış olacaklar" dedi.

Bakan Arslan, Bu hat üzerinde 3 ayrı hat olacak, 2 tanesi banliyö trenlerine hizmet edecek, bir tanesi şehirler arası uluslararası trenlere hizmet edecek. Avrupa yakasında yaklaşık 20 km’lik bir mesafemiz var. Anadolu yakasında 43 km’lik bir mesafe var, toplam 63 kilometre. Hedefimiz 2018 ağustosuna kadar bu 63 km’lik güzergahın tamamında inşaatı, altyapıyı, elektronik alt yapıyı bitirmek, rayları tamamen döşemiş olmak ve ağustos ayından itibaren de başından beri eş güdüm içerisinde yapılmaya çalışılan sinyal çalışmalarını da eylül sonu itibariyle bitirmiş olmak, eylül’den aralık ayına kadar 3 aylık süre içerisinde de test sürüşlerimizi gerçekleştirmiş olacağız ve 2018 aralık ayı sonu itibariyle İstanbullular Gebze'den Halkalı'ya, Marmaray araçlarıyla metro standardında bir hizmet almış olacaklar."

Kaynak: TRT Haber