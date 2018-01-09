Gazileri darbeden 2 saldırgan hakkında iddianame hazırlandı

Ankara'da, 2 gazi ve otomobilde bulunan yakınları, kendilerini takip eden 6 saldırgan tarafından dövülmüş, 1'i çocuk, 6 kişi hastanede tedavi altına alınmıştı.

Terör gazileri Astsubay Muzaffer Oktay ve Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 5 şüpheli hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çiçek hakkında 24 yıl 4 ay, Görkem hakkında ise 20 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Başkentte aileleriyle seyahat ederken bir akaryakıt istasyonunda darbedilen iki gazi hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler Doğan Çiçek, Tamer Görkem, Barış Y, Batuhan Ö, ve Enes K. hakkında, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "devletin egemenlik alametlerini alelen aşağılama," "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alanen aşağılama" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile birlikte Nehir Ada Kızılkaş, Seda Kızılkaş, Gamze Oktay, Barış Uzun, Mesut Tunca, Mevlüt Üstün, Musa Kaydeci, Muslu Arslan, Mustafa Emet, Gökalp Üstün iddianamede müşteki olarak yer alırken, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı ise davaya müdahillik talebinde bulundu.

İstenilen cezalar

Gazi ve yakınlarına şiddet uygulayan şüpheli Doğan Çiçek'in, "devletin egemenlik alametlerini alelen aşağılamadan" "kasten yaralamadan", "mala zarar verme", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alanen aşağılama" suçlarından 24 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

Şüpheli Tamer Görkem'in de "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme", "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "T.C. Hükümetini, Yargı Organlarını, Askeri veya Emniyet Teşkilatını Alanen Aşağılama," ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından 20 yıl 10 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca olay sonrası şüpheli Çiçek ile benzinliğe gidip kamera kayıtlarını almak isteyen ve benzinlik çalışanlarına saldıran şüpheliler Barış Y., Batuhan Ö. ve Enes K.'nin ise kasten yaralama nedeniyle 1 yıl, darp eyleminden dolayı 6 yıl, hakaret ve tehdit suçlarından ise 12 yıl 9 ay kadar hapisle cezalandırılamaları istenildi.



Kaynak: AA