Gaziler Anıtkabir'de

Anıtkabir'deki törene, Topaca'nın yanı sıra Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan ve gaziler katıldı.

Beraberindekilerle Aslanlı Yol'dan yürüyen Topaca, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

Anıtkabir özel defterini imzalan Topaca, şunları yazdı:

"Türk kahramanlığının eşsiz timsali, kahraman gazilerimiz, aziz vatanımızın bağımsızlığı ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma uğruna şehit olmayı göze alarak vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri oldunuz. Vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin, milli bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü bağın en önemli sembolleri olarak gösterdiğiniz azim, feragat ve cesaret bizlere her zaman ilham kaynağı olacaktır.

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi esnasında da görüldü ki bu millet vatanının bütünlüğü ve milli iradeye sahip çıkma hususunda 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyerek gövdesini kurşunlara siper etmekten asla çekinmemiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı müşir ve gazi unvanı verilişinin yıl dönümünde Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, yüce Peygamberimizin 'Bir kimse Allah yolunda şehit olmayı canı gönülden isterse yatağında ölse dahi Allah onu şehitler derecesine ulaştırır' hadisiyle muştulanan tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Ulus'taki tören

Öte yandan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ulus'taki Atatürk heykelinin önünde de tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve diğer dernekler adına anıta çelenk bırakıldı.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Tandoğan, Türk milletinin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde varoluş şifresinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" sözünde saklı olduğunu belirtti.

Bugünün, gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu ifade eden Tandoğan, şunları kaydetti:

"Kahraman gaziler, gününüz kutlu olsun. Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimizle birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Sizler kutsal vatan görevinizi hakkıyla yerine getirip vatanın, milletin, bayrağın ve istiklalin ne denli paha biçilmez değerler olduğunu ve bu değerler için nelerin göze alınabileceğini gösterdiniz. Bayrağımız, vatanımızın üzerinde özgürce dalgalanıyorsa sizin emsalsiz fedakarlığınız sayesindedir. Gururla taşıdığınız gazi unvanı, Atamızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır."

Toplam 59 bin Kore ve Kıbrıs gazisinden yaklaşık 29 bininin hayatta olduğunu anlatan Tandoğan, gazilere gösterilen ilginin yetersiz olduğunu, hak ettikleri imkan ve şartlara kavuşturulmaları konusunda sorunların çözümünü beklediklerini söyledi.