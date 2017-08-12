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Gaziantep'teki kazılarda 'makyaj kutusu' bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Zincirli Höyük kazı çalışmalarında makyaj kutusuna ulaşıldı.

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Gaziantepteki kazılarda makyaj kutusu bulundu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve beraberindeki heyet, belediyeye ait ek binanın bahçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ABD Chicago Üniversitesi işbirliğiyle ile Zincirli Höyük'te 2006 yılında başlatılan ve bu yıl ki 11. etap kazılarla ilgili çalışmalar hakkında ABD Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi David Schloen yönetimindeki kazı ekibince hazırlanan brifinge katıldı.

Şahin, 4 Ağustosta başlayan ve yaklaşık iki ay sürecek kazının ilk haftasında bulunan "at heykeli " ile milattan önce 8. yüzyıldaki Genç Hitit dönemine ait olduğu belirtilen üzerinde Aramice yazı bulunan makyaj kutusunu inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bulunan makyaj kutusunun üzerindeki işçiliğin önemli olduğunu belirten Şahin, Zincirli Höyük kazısının önemine işaret etti.

Fevzipaşa Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Şahin, Kazı Başkanı David Sclohen ve ekibine üzerinde "Zincirli 2015" yazısı yer alan tişört hediye etti.

Etiketler: Gaziantep, makyaj kutusu
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