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Buradasınız : » » Gaziantep'teki gıda zehirlenmesi şüphesi ile ilgili bakanlık harekete geçti

Gaziantep'teki gıda zehirlenmesi şüphesi ile ilgili bakanlık harekete geçti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 44 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Milli Savunma Bakanlığı olay hakkında soruşturma başlattı.

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Gaziantepteki gıda zehirlenmesi şüphesi ile ilgili bakanlık harekete geçti

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla, Gaziantep'teki kışlada askerlerin rahatsızlanmasına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı da zehirlenme olayına ilişkin incelemede bulundu. 

Yetkililer, 44 askerder 41'ninin taburcu edildiğini ve 3'ünün tedavisinin acil serviste sürdüğünü belirtti. 

Gaziantep'te 44 asker hastaneye kaldırılmıştı

Gaziantep'te, 106. Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli askerlerin bir kısmı dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Askerlerin kendilerini kötü hissetmeye başlaması üzerine bir kısmı, İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bazı askerlerden tedavisi tamamlananlar, taburcu edilmeye başlandı.

Kaymakam Ramazan Yıldırım, hastane yetkililerden aldığı bilgiye göre askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, tedavisi bitenlerin taburcu edildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: kışla, gıda zehirlenmesi, Gaziantep
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