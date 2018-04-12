Gaziantep'teki FETÖ davasında örgütün para kasasının yeğenine hapis

8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Akınal ile avukatı katıldı.

Akınal, hakkındaki iddiaları reddederek suçsuz olduğunu savundu.

Duruşma savcısı, sanığın örgütsel toplantılara katılması ve Bank Asya'daki hesap hareketleri dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Akınal'ı "örgüte yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Sanık Akınal'ın amcaları Cahit (tutuklu) ve Osman Nakıboğlu'nun (firari) da aralarında bulunduğu 25 sanıklı davanın görülmesine 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Kaynak: AA