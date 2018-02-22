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Gaziantep'teki FETÖ davasında hapis cezası

Gaziantep'te görülen FETÖ'ye yönelik davada, iki ayrı telefon hattında ByLock kullandığı belirlenen sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Gaziantepteki FETÖ davasında hapis cezası

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Yusuf Yörür ile avukatı katıldı.

Son savunması istenen sanık Yörür, Bylock kullanmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti. 

Cumhuriyet savcısı, sanığın iki ayrı hatta örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u telefonuna indirdiğini ve kullandığı, örgütle iltisakı bulunduğu için kapatılan dernekte SGK kaydının yer aldığı, Bank Asya'ya FETÖ elebaşının çağrısı üzerine para yatırdığı dikkate alınarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğun devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, Gaziantep, FETÖ davası, fetö
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