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Gaziantep'teki FETÖ davasında eski polise hapis

Gaziantep'te görülen FETÖ davasında, eski polis memuruna 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Gaziantepteki FETÖ davasında eski polise hapis

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski polis memuru A.S. ile avukatı katıldı.

Sanık A.S, örgüt içerisinde bulunduğu için pişman olduğunu belirterek, "Etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunan kişilerle görev yapmıştım. Sohbetlere katıldığım doğrudur. Pişmanlığımın dikkate alınarak ceza verilmesini talep ederim" dedi.

Duruşma savcısı, sanığın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını ve mahkemede verdiği ifadesinden vazgeçtiğini belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili mahkemeye beyanda bulunması sebebiyle etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda cezasında indirim uygulanarak sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesine ve yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö, eski polis
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