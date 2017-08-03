Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, fişek ve patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton 100 kilogram amonyum nitratın ele geçirilmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Kayaönü Mahallesindeki bir depoya düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, fişek ve patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitratın ele geçirilmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesinde 24 Temmuz'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 10 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 35 şarjör, 2 bin 370 fişek, 102 çuval içinde toplam 5 ton 100 kilogram amonyum nitrat, 2 av tüfeği, 39 bin 705 lira, 15 bin 870 dolar, 40 bin 500 lira tutarında çek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti.

Devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütü FETÖ/PDY'nin yayın organları tarafından çıkartılan ve toplatma kararı bulunan 4 kitap bulunmuştu.