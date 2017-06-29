Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 16 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 2'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1'i adli kontrol şartıyla 4 kişi serbest bırakıldı.

Gaziantep'te 16 Haziran'da özel harekat timlerinin de desteğiyle çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda sansasyonel eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. AA