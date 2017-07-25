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Gaziantep'teki DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 5 zanlının evinde örgütsel doküman, kayıp plaka ve silah ele geçirildi.

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Gaziantepteki DEAŞ operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 5 zanlının evinde örgütsel doküman, kayıp plaka ve silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı kapsamındaki anma etkinliklerinde sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde kurusıkı tabanca, dürbün, kayıp plaka ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te 15 Temmuz'daki anma etkinliklerinde sansasyonel eylem planladığı iddiasıyla 18 şüpheli aynı günün sabahında gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Gaziantep, deaş operasyonu
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