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Gaziantep'te zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan 44 asker taburcu edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde askeri kışlada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 44 asker taburcu edildi.

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Gaziantepte zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan 44 asker taburcu edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 106. Topçu Alayına bağlı Şehit Üsteğmen Alpay Başaran Kışlasındaki görevli askerlerin bir kısmı dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Askerlerin kendilerini kötü hissetmeye başlaması üzerine bir kısmı, İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 44 asker, gün içerisinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı olayla ilgili kışlada görev yapan ilgililerin ifadelerine başvuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Islahiye, gaziantep zehirlenme, kışla zehirlenme
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