  • 22 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Gaziantep'te yola savrulan yağ trafiği aksattı

Gaziantep'te kavşağa hızlı girdiği iddia edilen tırın dorsesindeki sıvı yağın yola dökülmesi sonucu kent trafiğinde aksamalar yaşandı.

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Gaziantepte yola savrulan yağ trafiği aksattı

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Biyolojik Gölet ve Tabiat Parkı Kavşağından Gaziantep Çevre Yolu'na dönmek isteyen Ali Akdemir idaresindeki 27 FZ 941 plakalı sıvı yağ yüklü tır, bariyere çarptıktan sonra durdu.

Viraja hızlı girdiği ileri sürülen tırda bulunan sıvı yağın yola savrulması sonucunda çevre yolunun Gaziantep-Kilis yönü trafiğe kapatıldı. Patlamamış yağ bidonlarının yoldan toplandığı, yıkanan ve yer yer kum dökülen yol, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. AA

Etiketler: Gaziantep, yağ, trafik
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