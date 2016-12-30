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Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantep'te dünden bu yana aralıklarla etkili olan yoğun sis, hava ve kara ulaşımında aksamalara neden oldu.

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Gaziantepte yoğun sis

Bölgede sabaha karşı yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü.

Gaziantep Havalimanı'nda da görüş mesafesi 200 metreye kadar inince İstanbul, Ankara ve İzmir'e yapılacak bazı uçuşlar gerçekleştirilemedi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Gaziantep Havalimanı'na inemeyen uçaklar, çevre illere yönlendirildi.

Bu arada kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ilerliyor. Kavşaklarda ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, öğle saatlerinde yağışla birlikte sisin dağılmasının beklendiğini kaydetti. 

Etiketler: Gaziantep, yoğun sis
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