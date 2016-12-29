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Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle havalimanına inemeyen 4 uçak Adana'ya yönlendirildi.

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Gaziantepte yoğun sis

Bölgede sabaha karşı başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer birkaç metreye düştü. Yoğun sis, kara ve hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ilerliyor. Kavşaklarda ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yoğun sis nedeniyle Gaziantep Havalimanı'na inemeyen 4 uçak, Adana'ya yönlendirildi.

Meteoroloji yetkilileri, iç ve dış hat uçuşlarında aksamaya neden olan sisin öğleden sonra yağışla birlikte dağılmasının beklendiğini kaydetti.

Etiketler: Gaziantep'te yoğun sis, havalimanı, 4 uçak, Adana
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