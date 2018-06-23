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Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 37 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 zanlı gözaltına alındı.

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Gaziantepte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 37 gözaltı

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinden 300 polis, dedektör köpekleri kullanarak kent merkezi ile Nurdağı, Nizip ve Karkamış ilçelerinde önceden belirlenen 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 200 gram sentetik uyuşturucu, 500 gram esrar, 184 kök Hint keneviri, 3 pompalı tüfek, 2 tabanca, 6 sallama diye tabir edilen bıçak ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 6 bin 450 lira ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 37 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, gözaltı, Gaziantep
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