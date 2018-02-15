Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 29 Ocak ile 13 Şubat tarihleri arasında uygulama yapıldı. Uygulamalarda toplamda 70,35 gram esrar maddesi, 78,55 gram eroin maddesi, 28,51 gram metamfetamin maddesi, 2,68 gram bonzai maddesi ve 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgili toplam da 31 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA