Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Anadolu'daki illerden Gaziantep'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği "Badi"nin de katıldığı aramalarda, 13 kilogram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 400 TL para ile hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.D. ve S.D. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.