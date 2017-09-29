Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'e doğu illerinden yüklü miktarda metamfetaminin getirileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu doğu gişelerinde 34 JZ 0627 plakalı şüpheli otomobili durdurdu.
Sürücü M.Ö.K'nin çelişkili ifadeleri üzerine, araçta dedektör köpeğinin de kullanıldığı geniş çaplı aramada, sağ arka kapı kısmına gizlenmiş 2 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sürücü M.Ö.K, uyuşturucu ticareti yaptığı idddiasıyla gözaltına alındı.