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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı - Operasyonda 5 kilogram esrar, kurusıkı tabanca, hassas terazi, bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Gaziantepte uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik 250 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde önceden belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerince mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldığı operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Narkotik köpeği "Alex"in de kullanıldığı operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 5 kilogram esrar, kurusıkı tabanca, hassas terazi, bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, tabanca, narkotik, Gaziantep, esrar
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