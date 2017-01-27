  • 27 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.878
    EURO 4.145
  • BIST 83876.22
    ALTIN 147.541
Buradasınız : » » Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gaziantepte uyuşturucu operasyonu

Bir ihbarı değerlendiren Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eski Nizip yolunda bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu.

Durumundan şüphelenilen E.A'nın yapılan üst aramasında, iç çamaşırının içerisine gizlenmiş şeffaf poşetlere sarılı halde 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A, emniyetteki işlemlerin ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yine bir kargo firmasıyla, Van'dan Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını tespit eden güvenlik güçleri, M.K. adına kargo edilmiş olan pakette, 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.B. ve İ.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılardan M.B. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada operasyonda ele geçirilen 2,5 kilogramlık metamfetaminin, 2017 yılı içerisinde şu ana kadar Türkiye'de yakalanan en büyük miktar olduğu bildirildi.

Etiketler: Gaziantep, 2 ayrı operasyon, uyuşturucu ticareti 2 tutuklama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER