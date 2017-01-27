Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Bir ihbarı değerlendiren Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eski Nizip yolunda bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu.

Durumundan şüphelenilen E.A'nın yapılan üst aramasında, iç çamaşırının içerisine gizlenmiş şeffaf poşetlere sarılı halde 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A, emniyetteki işlemlerin ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yine bir kargo firmasıyla, Van'dan Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını tespit eden güvenlik güçleri, M.K. adına kargo edilmiş olan pakette, 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.B. ve İ.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılardan M.B. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada operasyonda ele geçirilen 2,5 kilogramlık metamfetaminin, 2017 yılı içerisinde şu ana kadar Türkiye'de yakalanan en büyük miktar olduğu bildirildi.