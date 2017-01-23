Gaziantep'te trafik kazası

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nizip ilçesindeki bir düğünden dönen Zekeriya Gökdemir idaresindeki 27 UL 929 plakalı otomobil, Gaziantep-Nizip karayolu 10. kilometresinde Gülser Güler yönetimindeki 45 ZD 555 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 27 UL 929 plakalı otomobilde bulunan baba Zekeriya Gökdemir (46) ve oğulları Mehmet (18) ile Onur Gökdemir (15) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü Güler'in de arasında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada, hayatını kaybeden baba ile 2 oğlunun cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan, bir süre kapanan yol araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı. AA

