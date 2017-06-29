  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Gaziantepte trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Yılmaz idaresindeki otomobil, Gaziantep-Adıyaman karayolunun 11'inci kilometresinde, önce refüje ardından karşı yönden gelen Serkan Arpa'nın kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, otomobildeki Kadir (45) ve kardeşi Elif Yılmaz (38), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Seydi Vakkas (68) ve Hatun Arpa (67), Safiye Erdoğan (70), Canan (12), Sıla (14) ve Arzu Emre (40), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Etiketler: Gaziantep, trafik Kazası
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