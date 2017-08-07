Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Kilis karayolunun Kazıklı köyü yol ayrımında, Bülent A. yönetimindeki 79 EB 813 plakalı tır ile Selman K. idaresindeki 79 DU 694 plakalı traktör çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan traktör, üzüm bağında bulunun Hamiyet Yılmaz (8), Ömer Alptekin (10) ile Ömer Şahan'a (25) çarptı.

Yaralanan Yılmaz, Alptekin ve Şahan 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yılmaz ile Alptekin burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücüler gözaltına alındı.