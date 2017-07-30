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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Gaziantepte trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Şenol Aslan idaresindeki 27 PV 694 plakalı otomobil, Gaziantep-Nizip karayolunun 15. kilometresinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BU 6244 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Güvenlik güçleri ile karayolu ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Güvenlik güçleri, kazanın ardından cep telefonuyla görüntü almaya çalışan ve trafiği aksatan vatandaşları sık sık uyardı.

Etiketler: Gaziantep'te trafik kazası
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